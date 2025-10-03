Практика судов
Судью Северного апелляционного хозяйственного суда Людмилу Кропивну временно отстранили от правосудия

16:04, 3 октября 2025
Судья был отстранен от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Высший совет правосудия временно, до 22 ноября 2025, отстранил от осуществления правосудия судью Северного апелляционного хозяйственного суда в связи с привлечением к уголовной ответственности. Речь идет о Людмиле Кропивной.

В ВСП отметили, что решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Судья подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 368-5 и частью второй статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины, то есть в приобретении активов, стоимость которых превышает ее законные доходы; во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2021 год, отличающихся от достоверных на значительную сумму.

"Учитывая обоснованность приведенных в ходатайстве рисков, их соразмерность с такими основами, как независимость и неприкосновенность судей и последствиями временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, Высший совет правосудия частично удовлетворил указанное ходатайство" суде.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВАКС назначил 5 млн гривен залога судьи из Киева Кропивной, подозреваемой в незаконном обогащении.

