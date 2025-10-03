Суддю Північного апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

Суддю відсторонили від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Вища рада правосуддя тимчасово, до 22 листопада 2025 року, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Північного апеляційного господарського суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Мова йде про Людмилу Кропивну.

У ВРП зазначили, що рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 368-5 та частиною другою статті 366-2 Кримінального кодексу України, тобто у набутті активів, вартість яких суттєво перевищує її законні доходи; у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2021 рік, що відрізняються від достовірних на значну суму.

"Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, їх співмірність із такими засадами, як незалежність і недоторканність суддів та наслідками тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, Вища рада правосуддя частково задовольнила вказане клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя", - повідомили у суді.

Як писала «Судово-юридична газета», ВАКС призначив 5 млн гривень застави судді з Києва Кропивній, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

