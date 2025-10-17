Избран председатель Юго-западного апелляционного хозяйственного суда

В Юго-западном апелляционном хозяйственном суде состоялось общее собрание судей для решения вопроса об избрании на административную должность председателя суда.
В 2005 году Наталья Богацкая была назначена на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области.
С октября 2013 по октябрь 2018-го Наталья Богацкая возглавляла Одесский апелляционный хозяйственный суд.
В феврале 2019 года она была избрана главой Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.