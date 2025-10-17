Избран председатель Юго-западного апелляционного хозяйственного суда

Председателем Юго-западного апелляционного хозяйственного суда избрана Наталья Богацкая.

В Юго-западном апелляционном хозяйственном суде состоялось общее собрание судей для решения вопроса об избрании на административную должность председателя суда.

В 2005 году Наталья Богацкая была назначена на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области.

С октября 2013 по октябрь 2018-го Наталья Богацкая возглавляла Одесский апелляционный хозяйственный суд.

В феврале 2019 года она была избрана главой Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.

