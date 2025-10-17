Обрано голову Південно-західного апеляційного господарського суду

В Південно-західному апеляційному господарському суді відбулися загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду.
За результатами таємного голосування на цю посаду обрано суддю Наталію Богацьку.
У 2005 році Наталю Богацьку було призначено на посаду судді господарського суду Донецької області.
З жовтня 2013 року по жовтень 2018-го Наталія Богацька очолювала Одеський апеляційний господарський суд.
У лютому 2019 року вона була обрана головою Південно-західного апеляційного господарського суду.
