Обрано голову Південно-західного апеляційного господарського суду

Головою Південно-західного апеляційного господарського суду обрано Наталію Богацьку

В Південно-західному апеляційному господарському суді відбулися загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду.

За результатами таємного голосування на цю посаду обрано суддю Наталію Богацьку.

У 2005 році Наталю Богацьку було призначено на посаду судді господарського суду Донецької області.



З жовтня 2013 року по жовтень 2018-го Наталія Богацька очолювала Одеський апеляційний господарський суд.



У лютому 2019 року вона була обрана головою Південно-західного апеляційного господарського суду.