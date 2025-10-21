Трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде — ВККС

Еще один кандидат не подтвердил способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде.

Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности трех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания в отношении кандидатов на должность судьи Закарпатского апелляционного суда Комиссией 20 октября были приняты следующие решения:

Никитин Дмитрий Геннадьевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Олашин Владимир Владимирович — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Кодрян Любовь Ивановна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Шепетко Ирина Александровна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

