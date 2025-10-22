Практика судов
Судью Александра Китова временно отстранили от осуществления правосудия

17:29, 22 октября 2025
Судья Александр Китов отстранен от отправления правосудия на основании решения Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Судью Солонянского районного суда Днепропетровской области Китова Александра Васильевича (командированного в Галицкий районный суд города Львова) временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде внесения представления об освобождении от должности было принято Второй дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 22 октября 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй дисциплинарной палатой 22 октября 2025 года, судья Солонянского районного суда Днепропетровской области Александр Васильевич Китов (командированный в Галицкий районный суд города Львова) отстранен от осуществления правосудия.

В случае, если орган, рассматривающий дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, принимает решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде внесения представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от отправления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмены решения дисциплинарной палаты.

