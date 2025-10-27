Две трети участников конкурса ВАКС успешно сдали тест IQ

66,4% участников преодолели пониженный пороговый балл, следующий этап состоится в ноябре.

Высшая квалификационная комиссия судей провела тестирование когнитивных способностей для 131 участника конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Из них 87 кандидатов, или 66,4%, успешно сдали тест, тогда как 44 участникам не удалось преодолеть пороговый балл. В этом году ВККС снизила порог до 55% от максимального балла и использовала новую тестовую базу, что дало лучший результат по сравнению с прошлым годом, когда отсеяли 64,2% кандидатов против 33,6% в этот раз.

Успешные участники получили возможность перейти к следующему этапу – выполнению практического задания, запланированного на 12 и 14 ноября. После этого кандидатов будет оценивать Общественный совет международных экспертов.

