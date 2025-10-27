Две трети участников конкурса ВАКС успешно сдали тест IQ

Высшая квалификационная комиссия судей провела тестирование когнитивных способностей для 131 участника конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.
Из них 87 кандидатов, или 66,4%, успешно сдали тест, тогда как 44 участникам не удалось преодолеть пороговый балл. В этом году ВККС снизила порог до 55% от максимального балла и использовала новую тестовую базу, что дало лучший результат по сравнению с прошлым годом, когда отсеяли 64,2% кандидатов против 33,6% в этот раз.
Успешные участники получили возможность перейти к следующему этапу – выполнению практического задания, запланированного на 12 и 14 ноября. После этого кандидатов будет оценивать Общественный совет международных экспертов.
