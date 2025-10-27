Дві третини учасників конкурсу ВАКС успішно склали тест IQ

Вища кваліфікаційна комісія суддів провела тестування когнітивних здібностей для 131 учасника конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Із них 87 кандидатів, або 66,4%, успішно склали тест, тоді як 44 учасникам не вдалося подолати пороговий бал. Цього року ВККС знизила поріг до 55% від максимального бала та використала нову тестову базу, що дало кращий результат порівняно з минулим роком, коли відсіяли 64,2% кандидатів проти 33,6% цього разу.
Успішні учасники отримали можливість перейти до наступного етапу – виконання практичного завдання, запланованого на 12 та 14 листопада. Після цього кандидатів оцінюватиме Громадська рада міжнародних експертів.
