Дві третини учасників конкурсу ВАКС успішно склали тест IQ

66,4% учасників подолали знижений пороговий бал, наступний етап відбудеться в листопаді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів провела тестування когнітивних здібностей для 131 учасника конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Із них 87 кандидатів, або 66,4%, успішно склали тест, тоді як 44 учасникам не вдалося подолати пороговий бал. Цього року ВККС знизила поріг до 55% від максимального бала та використала нову тестову базу, що дало кращий результат порівняно з минулим роком, коли відсіяли 64,2% кандидатів проти 33,6% цього разу.

Успішні учасники отримали можливість перейти до наступного етапу – виконання практичного завдання, запланованого на 12 та 14 листопада. Після цього кандидатів оцінюватиме Громадська рада міжнародних експертів.

