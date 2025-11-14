РСУ утвердила изменения в порядок хранения личных дел судей

Порядок уточняет, что личные дела судей будут храниться как документы с ограниченным доступом в специально оборудованных шкафах или сейфах.

Рада судей Украины приняла решение №47, которым согласовала предложенные Государственной судебной администрацией изменения в Порядок формирования, ведения, учета и хранения личных дел судей.

Ключевое уточнение касается хранения личных дел судей.

В новой редакции абзаца 2 пункта 5.2 предусмотрено, что такие дела являются документами с ограниченным доступом и должны храниться исключительно в специально оборудованных шкафах или сейфах в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решение принято на основании статей 133 и 155 Закона «О судоустройстве и статусе судей» и Положения о Совете судей Украины.

Ранее порядок определял, что личные дела судей относятся к документам «для служебного пользования» и хранятся в шкафах или сейфах, но без уточнения их статуса как документов с ограниченным доступом.

