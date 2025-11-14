РСУ затвердила зміни до порядку зберігання особових справ суддів

Порядок уточнює, що особові справи суддів зберігатимуться як документи з обмеженим доступом у спеціально обладнаних шафах або сейфах.

Рада суддів України ухвалила рішення №47, яким погодила запропоновані Державною судовою адміністрацією зміни до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів.

Ключове уточнення стосується зберігання особових справ суддів.

У новій редакції абзацу 2 пункту 5.2 передбачено, що такі справи є документами з обмеженим доступом та мають зберігатися виключно у спеціально обладнаних шафах або сейфах відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення прийнято на підставі статей 133 та 155 Закону «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України.

Раніше порядок визначав, що особові справи суддів належать до документів «для службового користування» та зберігаються у шафах або сейфах, але без уточнення про їх статус як документів з обмеженим доступом.

