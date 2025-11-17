ВСП рассмотрел 201 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей

ВСП продолжает документировать случаи давления на судей и принимать решения для защиты судебной независимости.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение десяти месяцев 2025 года рассмотрел 201 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.

В Высший совет правосудия в течение января – октября 2025 года поступило:

201 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия;

4 обращения ВККСУ;

2 обращения члена ВСП;

2 обращения Совета судей Украины;

1 обращение прокуратуры относительно соблюдения гарантий независимости судей и авторитета правосудия.

С учетом сообщений, поступивших в предыдущие периоды, Совет с начала этого года рассмотрел:

201 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия;

3 обращения ВККСУ;

2 обращения члена ВСП;

2 обращения Совета судей Украины;

1 обращение прокуратуры;

3 обращения члена ВСП относительно соблюдения гарантий независимости и авторитета правосудия.

По результатам рассмотрения 98 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 82 решения о принятии мер реагирования:

обращения в прокуратуру и правоохранительные органы относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступлений;

внесение в соответствующие органы или должностным лицам представления о выявлении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершивших действия или допустивших бездействие и т. п.

Рассмотрев 102 сообщения судей, Совет принял 42 решения об утверждении 91 заключения членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Кроме того, членом ВСП принято решение об оставлении 1 сообщения без рассмотрения и возвращено заявителям.

Также ВСП в пределах своих полномочий принял такие решения о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия:

6 решений по собственной инициативе;

1 решение по обращению ВККСУ и заместителя Председателя ВККСУ;

1 решение по обращению Совета судей Украины;

1 решение по обращению прокуратуры;

2 решения по служебным запискам члена Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей. В частности, Совет вносит в соответствующие органы или должностным лицам представления о выявлении и привлечении к установленной законом ответственности лиц, совершивших действия или допустивших бездействие, нарушающие гарантии независимости судей или подрывающие авторитет правосудия.

Статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения.

