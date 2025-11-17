ВСП рассмотрел 201 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей
Высший совет правосудия сообщил, что в течение десяти месяцев 2025 года рассмотрел 201 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.
В Высший совет правосудия в течение января – октября 2025 года поступило:
201 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия;
- 4 обращения ВККСУ;
- 2 обращения члена ВСП;
- 2 обращения Совета судей Украины;
- 1 обращение прокуратуры относительно соблюдения гарантий независимости судей и авторитета правосудия.
С учетом сообщений, поступивших в предыдущие периоды, Совет с начала этого года рассмотрел:
201 сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия;
- 3 обращения ВККСУ;
- 2 обращения члена ВСП;
- 2 обращения Совета судей Украины;
- 1 обращение прокуратуры;
- 3 обращения члена ВСП относительно соблюдения гарантий независимости и авторитета правосудия.
По результатам рассмотрения 98 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 82 решения о принятии мер реагирования:
- обращения в прокуратуру и правоохранительные органы относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступлений;
- внесение в соответствующие органы или должностным лицам представления о выявлении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершивших действия или допустивших бездействие и т. п.
Рассмотрев 102 сообщения судей, Совет принял 42 решения об утверждении 91 заключения членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.
Кроме того, членом ВСП принято решение об оставлении 1 сообщения без рассмотрения и возвращено заявителям.
Также ВСП в пределах своих полномочий принял такие решения о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия:
- 6 решений по собственной инициативе;
- 1 решение по обращению ВККСУ и заместителя Председателя ВККСУ;
- 1 решение по обращению Совета судей Украины;
- 1 решение по обращению прокуратуры;
- 2 решения по служебным запискам члена Высшего совета правосудия.
Высший совет правосудия принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей. В частности, Совет вносит в соответствующие органы или должностным лицам представления о выявлении и привлечении к установленной законом ответственности лиц, совершивших действия или допустивших бездействие, нарушающие гарантии независимости судей или подрывающие авторитет правосудия.
Статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.