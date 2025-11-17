  1. Суд інфо

ВРП розглянула 201 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів

13:48, 17 листопада 2025
ВРП продовжує документувати випадки тиску на суддів і ухвалювати рішення для захисту судової незалежності.
ВРП розглянула 201 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомила, що впродовж десяти місяців 2025 року розглянула 201 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів.

До Вищої ради правосуддя протягом січня – жовтня 2025 року надійшло:

  • 201 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя;
  • 4 звернення ВККСУ;
  • 2 звернення члена ВРП;
  • 2 звернення Ради суддів України;
  • 1 звернення прокуратури щодо дотримання гарантій незалежності суддів та авторитету правосуддя.

З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, Рада з початку цього року розглянула:

  • 201 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя;
  • 3 звернення ВККСУ;
  • 2 звернення члена ВРП;
  • 2 звернення Ради суддів України;
  • 1 звернення прокуратури;
  • 3 звернення члена ВРП щодо дотримання гарантій незалежності та авторитету правосуддя.

За результатами розгляду 98 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 82 рішення про вжиття заходів реагування:

  • звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;
  • внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 102 повідомлення суддів, Рада ухвалила 42 рішення про затвердження 91 висновку членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Крім того, членом ВРП ухвалено рішення про залишення 1 повідомлення без розгляду та повернуто заявникам.

Також ВРП в межах своїх повноважень ухвалила такі рішення про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя:

  • 6 рішень з власної ініціативи;
  • 1 рішення за зверненням ВККСУ та заступника Голови ВККСУ;
  • 1 рішення за зверненням Ради суддів України;
  • 1 рішення за зверненням прокуратури;
  • 2 рішення за службовими записками члена Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів. Зокрема, Рада вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.

Статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]