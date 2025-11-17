ВРП розглянула 201 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів

ВРП продовжує документувати випадки тиску на суддів і ухвалювати рішення для захисту судової незалежності.

Вища рада правосуддя повідомила, що впродовж десяти місяців 2025 року розглянула 201 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів.

До Вищої ради правосуддя протягом січня – жовтня 2025 року надійшло:

201 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя;

4 звернення ВККСУ;

2 звернення члена ВРП;

2 звернення Ради суддів України;

1 звернення прокуратури щодо дотримання гарантій незалежності суддів та авторитету правосуддя.

З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, Рада з початку цього року розглянула:

201 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя;

3 звернення ВККСУ;

2 звернення члена ВРП;

2 звернення Ради суддів України;

1 звернення прокуратури;

3 звернення члена ВРП щодо дотримання гарантій незалежності та авторитету правосуддя.

За результатами розгляду 98 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 82 рішення про вжиття заходів реагування:

звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 102 повідомлення суддів, Рада ухвалила 42 рішення про затвердження 91 висновку членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Крім того, членом ВРП ухвалено рішення про залишення 1 повідомлення без розгляду та повернуто заявникам.

Також ВРП в межах своїх повноважень ухвалила такі рішення про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя:

6 рішень з власної ініціативи;

1 рішення за зверненням ВККСУ та заступника Голови ВККСУ;

1 рішення за зверненням Ради суддів України;

1 рішення за зверненням прокуратури;

2 рішення за службовими записками члена Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів. Зокрема, Рада вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.

Статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення.

