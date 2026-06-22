Судью ОАСК Богдана Санина отстранили от осуществления правосудия

Судья Богдан Санин временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

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Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия судью Окружного административного суда города Киева Санина Богдана Владимировича.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата ВСП 22 июня 2026 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 22 июня 2026 года, судья Окружного административного суда города Киева Санин Богдан Владимирович отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности либо отмены решения Дисциплинарной палаты.

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