На дорогах предлагают проверить каждого «лежачего полицейского»: часть из них могут убрать

После проверки предлагают убрать незаконные «лежачие полицейские», а остальные привести в соответствие с требованиями ДСТУ.

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В Кабинет министров обратились с призывом провести всеукраинский аудит устройств принудительного снижения скорости, известных как «лежачие полицейские».

Автор петиции утверждает, что значительная часть таких конструкций установлена самовольно или с нарушением государственных стандартов, что может создавать опасность для участников дорожного движения, провоцировать аварийные ситуации и приводить к повреждению транспортных средств.

В обращении предлагают провести масштабную проверку всех искусственных неровностей на дорогах, демонтировать незаконные конструкции и обязать балансодержателей привести законные объекты в соответствие с требованиями ДСТУ.

Автор петиции заявляет о массовых нарушениях при установке «лежачих полицейских». По его словам, на улицах многих украинских городов, в частности Одессы, распространена практика установки искусственных неровностей без надлежащих согласований.

По утверждению автора, такие конструкции могут устанавливаться жителями прилегающих домов, владельцами коммерческих объектов или подрядчиками без согласования с Патрульной полицией и балансодержателями дорог.

По мнению автора, значительная часть таких объектов не соответствует требованиям ДСТУ 4123:2020.

Какие проблемы видит автор петиции

Среди основных недостатков искусственных неровностей названы:

отсутствие желтого световозвращающего покрытия, из-за чего конструкции могут быть малозаметными в темное время суток, во время дождя или тумана;

отсутствие предупреждающих дорожных знаков перед препятствиями;

несоответствие высоты, ширины и угла наклона установленных конструкций техническим требованиям;

риск повреждения подвески, рулевых механизмов и других элементов автомобилей;

возможность возникновения аварийных ситуаций из-за резкого торможения перед незаметными препятствиями.

Автор обращения подчеркивает, что обеспечение безопасности дорожного движения не должно осуществляться методами, которые сами создают дополнительные риски для водителей и их имущества.

Что предлагают сделать

В петиции содержится требование к правительству и профильным органам власти:

провести совместный аудит всех устройств принудительного снижения скорости с участием органов местного самоуправления и Национальной полиции;

выявить и демонтировать искусственные неровности, установленные без проектной документации или с нарушением технических норм;

обязать балансодержателей дорог привести законные «лежачие полицейские» в соответствие с требованиями ДСТУ 4123:2020, в частности нанести желтую разметку и установить необходимые дорожные знаки;

усилить административную ответственность за самовольную установку препятствий на проезжей части.

Петиция №41/010162-26эп зарегистрирована 22 июня 2026 года. Для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч подписей.

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