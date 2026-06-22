Кир Стармер сообщил, что уже проинформировал о своем решении короля.

Фото: thetimes.com

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В понедельник, 22 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке.

Также он сообщил график своей отставки с поста премьер-министра.

Кир Стармер заявил, что уходит в отставку с должности лидера Лейбористской партии и уже проинформировал о своем решении короля.

Он сообщил, что попросил Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии определить график проведения выборов нового лидера партии, а прием кандидатур начнется 9 июля.

Прием кандидатур завершится до летнего парламентского перерыва — 16 июля.

В случае проведения выборов это обеспечит избрание нового лидера Лейбористской партии к моменту возвращения парламента к работе в сентябре.

Сэр Кир Стармер заявил, что он «услышал ответ своей парламентской партии» на вопрос о том, является ли он «лучшей кандидатурой» для того, чтобы вести Лейбористскую партию на следующие всеобщие выборы.

«Я принимаю этот ответ с достоинством», — сказал он.

«Именно поэтому я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении».

Стармер заявил, что «останется на посту премьер-министра до завершения избирательного процесса» и что он «сделает все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти».

Он также добавил, что окажет своему преемнику «полную и безоговорочную поддержку».

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