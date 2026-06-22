Кір Стармер повідомив, що вже поінформував про своє рішення короля.

Фото: thetimes.com

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У понеділок, 22 червня, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку.

Також він повідомив графік своєї відставки з посади прем'єр-міністра.

Кір Стармер повідомив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та вже поінформував про своє рішення короля.

Він заявив, що попросив Національний виконавчий комітет Лейбористської партії визначити графік проведення виборів нового лідера партії, а прийом кандидатур розпочнеться 9 липня.

Прийом кандидатур завершиться до літньої парламентської перерви — 16 липня.

У разі проведення виборів це забезпечить обрання нового лідера Лейбористської партії до моменту повернення парламенту до роботи у вересні.

Сер Кір Стармер заявив, що він «почув відповідь своєї парламентської партії» на питання про те, чи є він «найкращою кандидатурою» для того, щоб вести Лейбористську партію на наступні загальні вибори.

«Я приймаю цю відповідь з гідністю», — сказав він.

«Саме тому я піду у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я поговорив з Його Величністю Королем, щоб повідомити його про своє рішення».

Стармер заявив, що «залишатиметься на посаді прем’єр-міністра до завершення виборчого процесу» та що він «зробить усе можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади».

Він також додав, що надасть своєму наступнику «повну та беззастережну підтримку».

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