Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: хто має право та який розмір виплат

У ПФ нагадали умови призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

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Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї, які були на утриманні померлого годувальника. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Хто має право:

- чоловік або дружина, батьки — якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

- діти до 18 років або старші — якщо мають інвалідність, встановлену до цього віку;

- діти, які навчаються за денною формою — до 23 років;

- діти-сироти — до 23 років;

- члени сім’ї особи, яка зникла безвісти, — якщо були на її утриманні;

- чоловік або дружина, а у разі їх відсутності — один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, якщо вони не працюють і доглядають дитину (дітей) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Розмір пенсії:

- одному непрацездатному члену сім’ї — 50 % пенсії за віком померлого годувальника;

- двом і більше — 100 % пенсії за віком померлого годувальника (розподіляється між ними рівними частинами).

Мінімальний розмір пенсії у 2025 році:

- на одного непрацездатного члена сім’ї — 2361 грн (100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

- на двох непрацездатних членів сім’ї — 2833,20 грн (120 % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

- на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї — 3541,50 грн (150 % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Термін виплат:

- до завершення непрацездатності;

- для осіб пенсійного віку — довічно.

Як оформити:

- особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України;

- онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ portal.pfu.gov.ua або Портал Дія diia.gov.ua.

Звернутися за призначенням пенсії необхідно протягом 12 місяців після смерті годувальника

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