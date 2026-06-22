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Пенсия по случаю потери кормильца: кто имеет право и какой размер выплат

18:07, 22 июня 2026
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В ПФУ напомнили условия назначения пенсии по случаю потери кормильца.
Пенсия по случаю потери кормильца: кто имеет право и какой размер выплат
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Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи, которые находились на иждивении умершего кормильца. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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Кто имеет право:

муж или жена, родители — если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше — если имеют инвалидность, установленную до достижения этого возраста;

дети, обучающиеся по дневной форме, — до 23 лет;

дети-сироты — до 23 лет;

члены семьи лица, пропавшего без вести, — если находились на его иждивении;

муж или жена, а при их отсутствии — один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца, если они не работают и ухаживают за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.

Размер пенсии:

одному нетрудоспособному члену семьи — 50 % пенсии по возрасту умершего кормильца;

двум и более — 100 % пенсии по возрасту умершего кормильца (распределяется между ними равными частями).

Минимальный размер пенсии в 2025 году:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 2361 грн (100 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

на двух нетрудоспособных членов семьи — 2833,20 грн (120 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

на трех и более нетрудоспособных членов семьи — 3541,50 грн (150 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Срок выплат:

до окончания периода нетрудоспособности;

для лиц пенсионного возраста — пожизненно.

Как оформить:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал «Дія».

Обратиться за назначением пенсии необходимо в течение 12 месяцев после смерти кормильца.

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