Пенсия по случаю потери кормильца: кто имеет право и какой размер выплат
Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи, которые находились на иждивении умершего кормильца. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Кто имеет право:
муж или жена, родители — если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
дети до 18 лет или старше — если имеют инвалидность, установленную до достижения этого возраста;
дети, обучающиеся по дневной форме, — до 23 лет;
дети-сироты — до 23 лет;
члены семьи лица, пропавшего без вести, — если находились на его иждивении;
муж или жена, а при их отсутствии — один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца, если они не работают и ухаживают за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.
Размер пенсии:
одному нетрудоспособному члену семьи — 50 % пенсии по возрасту умершего кормильца;
двум и более — 100 % пенсии по возрасту умершего кормильца (распределяется между ними равными частями).
Минимальный размер пенсии в 2025 году:
на одного нетрудоспособного члена семьи — 2361 грн (100 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);
на двух нетрудоспособных членов семьи — 2833,20 грн (120 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);
на трех и более нетрудоспособных членов семьи — 3541,50 грн (150 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).
Срок выплат:
до окончания периода нетрудоспособности;
для лиц пенсионного возраста — пожизненно.
Как оформить:
лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал «Дія».
Обратиться за назначением пенсии необходимо в течение 12 месяцев после смерти кормильца.
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