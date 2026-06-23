Верховный Суд взыскал с ГНС более 40 тысяч гривен судебных расходов в пользу ФОП из-за ошибки налоговиков в приказе о проверке

Может ли налоговая служба прийти с проверкой в «магазин», не указав в приказе фамилию конкретного предпринимателя.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял постановление, которое стало важным решением в сфере налогового контроля. Дело № 380/26084/24 касалось обжалования штрафных санкций в размере 1 094 145,00 гривен, наложенных на физическое лицо-предпринимателя за нарушение порядка ведения учета товарных запасов. Главным вопросом стало то, насколько детально и персонализировано должен быть оформлен приказ о проведении фактической проверки.

Налоговики провели контрольную расчетную операцию — приобрели кабель-адаптер стоимостью 299 грн в торговом месте, которое арендовал ФОП. Сразу после этого предпринимателю предъявили приказ о проведении фактической проверки магазина электроники.

Предприниматель отказался подписывать документы и допустить должностных лиц к проверке, ссылаясь на то, что приказ был оформлен в отношении магазина, а не в отношении него лично, а указанный в нем адрес не совпадал с фактическим местом осуществления торговли.

Несмотря на это, контролирующий орган составил акт, в котором зафиксировал отсутствие документов на товар стоимостью более 1 млн грн.

На основании этого акта ГУ ГНС во Львовской области вынесло налоговое уведомление-решение о применении финансовых санкций.

Львовский окружной административный суд и Восьмой апелляционный административный суд встали на сторону налоговой службы. Суды исходили из того, что фактическая проверка была назначена на основании докладной записки о возможных нарушениях в сети магазинов.

То, что в приказе указано лишь коммерческое название магазина, а не ФИО предпринимателя, по мнению судов, не было существенным нарушением, ведь ФОП фактически осуществлял деятельность по этому адресу, что подтверждалось фискальным чеком.

Суды считали, что наличие налоговой информации о нарушениях в сети магазинов является достаточным основанием для проверки любого торгующего там субъекта.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с таким подходом, отменил решения предыдущих судов и удовлетворил иск предпринимателя в полном объеме.

Верховный Суд подчеркнул, что приказ о проверке — это не внутренний документ налоговой, а юридический акт индивидуального действия. Он должен быть четким и понятным, чтобы плательщик мог идентифицировать себя, объем и пределы проверки.

Суд подчеркнул, что коммерческое наименование не может быть субъектом налоговых правоотношений. Приказ должен содержать конкретные реквизиты плательщика (ФИО физического лица-предпринимателя), поскольку именно он является носителем прав и обязанностей. Использование абстрактного названия вместо фамилии нивелирует правовую определенность.

Принцип «плодов отравленного дерева»

Коллегия судей пришла к выводу, что если приказ о проведении проверки оформлен с существенными нарушениями, а именно отсутствует индивидуализация субъекта, то вся проверка является незаконной.

Результаты такой проверки не могут порождать законных последствий, независимо от того, какие именно нарушения, например, отсутствие учета товара, были выявлены фактически.

Помимо отмены штрафа, Суд постановил взыскать в пользу предпринимателя судебные расходы в сумме 41 577,51 гривен, которые состоят из судебного сбора за подачу иска, апелляционной и кассационной жалоб.

Важные последствия для бизнеса

Суд подчеркнул необходимость четкого соблюдения требований статьи 81 Налогового кодекса Украины относительно оформления приказов о проведении проверок. Отсутствие в приказе надлежащей идентификации налогоплательщика (в частности, ФИО или РНОКПП) может быть основанием для признания проверки неправомерной.

Налогоплательщикам целесообразно проверять соответствие приказа требованиям закона еще до начала проверки. В случае существенных формальных нарушений это может быть аргументом в дальнейшем обжаловании результатов проверки.

Суд обратил внимание, что общая информация о возможных нарушениях в пределах группы субъектов хозяйствования не является автоматическим основанием для назначения проверки конкретного лица без надлежащего индивидуального оформления решения.

Это решение подтверждает, что формальная законность приказа является обязательным условием для любого вмешательства государства в хозяйственную деятельность.

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