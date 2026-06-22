На дорогах пропонують перевірити кожен «лежачий поліцейський»: частину з них можуть прибрати

Після перевірки пропонують прибрати незаконні «лежачі поліцейські», а решту привести у відповідність до вимог ДСТУ.

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До Кабінету міністрів звернулися із закликом провести всеукраїнський аудит пристроїв примусового зниження швидкості, відомих як «лежачі поліцейські».

Автор петиції стверджує, що значна частина таких конструкцій встановлена самовільно або з порушенням державних стандартів, що може створювати небезпеку для учасників дорожнього руху, провокувати аварійні ситуації та спричиняти пошкодження транспортних засобів.

У зверненні пропонують провести масштабну перевірку всіх штучних нерівностей на дорогах, демонтувати незаконні конструкції та зобов’язати балансоутримувачів привести законні об’єкти у відповідність до вимог ДСТУ.

Автор петиції заявляє про масові порушення під час встановлення «лежачих поліцейських». За його словами, на вулицях багатьох українських міст, зокрема Одеси, поширеною є практика встановлення штучних нерівностей без належних погоджень.

За твердженням, такі конструкції можуть встановлюватися мешканцями прилеглих будинків, власниками комерційних об’єктів або підрядниками без погодження з Патрульною поліцією та балансоутримувачами доріг.

На думку автора, значна частина таких об’єктів не відповідає вимогам ДСТУ 4123:2020.

Які проблеми вбачає автор петиції

Серед основних недоліків штучних нерівностей названо:

відсутність жовтого світлоповертального покриття, через що конструкції можуть бути малопомітними в темну пору доби, під час дощу або туману;

відсутність попереджувальних дорожніх знаків перед перешкодами;

невідповідність висоти, ширини та кута нахилу встановлених конструкцій технічним вимогам;

ризик пошкодження підвіски, кермових механізмів та інших елементів автомобілів;

можливість виникнення аварійних ситуацій через різке гальмування перед непомітними перешкодами.

Автор звернення наголошує, що забезпечення безпеки дорожнього руху не повинно здійснюватися методами, які самі створюють додаткові ризики для водіїв та їхнього майна.

Що пропонують зробити

У петиції міститься вимога до уряду та профільних органів влади:

провести спільний аудит усіх пристроїв примусового зниження швидкості за участю органів місцевого самоврядування та Національної поліції;

виявити та демонтувати штучні нерівності, встановлені без проєктної документації або з порушенням технічних норм;

зобов’язати балансоутримувачів доріг привести законні «лежачі поліцейські» у відповідність до вимог ДСТУ 4123:2020, зокрема нанести жовту розмітку та встановити необхідні дорожні знаки;

посилити адміністративну відповідальність за самовільне встановлення перешкод на проїзній частині.

Петицію №41/010162-26еп зареєстровано 22 червня 2026 року. Для розгляду потрібно 25 тисяч підписів..

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