Апелляционный суд предоставил женщине дополнительный срок для принятия наследства из-за изменений законодательства во время военного положения

Истец дважды обращалась к нотариусам для подачи заявления о наследстве, но не смогла этого сделать из-за остановки сроков во время военного положения.

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Ровенский апелляционный суд определил истцу дополнительный срок для подачи заявления о принятии наследства.

При рассмотрении дела № 572/3519/23 коллегия судей приняла во внимание, что в связи с введением на территории Украины военного положения и появлением в связи с этим противоречащих для женщины положений закона относительно истечения срока для принятия наследства, которые в течение отведенного для принятия наследства периода несколько раз кардинально изменялись таким образом, что были непредсказуемыми для него и в конечном итоге имели своим следствием пропуск срока для подачи заявления о принятии наследства.

Обставини справи:

Місцевий суд відмовив позивачці у задоволенні позову до селищної ради про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини, мотивувавши рішення тим, що позивачка не довела наявність поважних причин, як б об’єктивно та непереборно перешкодили їй у поданні заяви про прийняття спадщини після смерті спадкодавиці, оскільки на території Рівненської області не велись активні воєнні дії, органи влади та нотаріату працювали у звичайному режимі.

Позивачка, не погодившись із такою позицією суду, оскаржила рішення до Рівненського апеляційного суду, просила його скасувати та ухвалити нове, яким визначити їй додатковий строк, достатній для подання заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини за законом після смерті матері, тривалістю три місяці з моменту набрання рішення законної сили.

Колегія суддів задоволила апеляційну скаргу позивачки за наступних підстав.

Суду відомо, що після смерті матері позивачки відкрилась спадщина. Спадкоємиця двічі упродовж шести місяців після її смерті усно зверталася до нотаріусів з метою написати заяву про прийняття спадщини, щоб надіслати її до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, на що отримала усну відповідь, що у зв’язку з тим, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройною агресією російської федерації на території України введено воєнний стан та згідно з п.3 постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 209) було визначено, що перебіг строку для прийняття спадщини зупиняється на час дії воєнного стану. Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 719 до п.3 постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» були внесені зміни, відповідно до яких перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці.

Зважаючи на те, що позивачці було роз’яснено, що на подання до нотаріуса заяви про прийняття спадщини в спадкоємців після спливу 6 місяців є ще 4 місяці, вона упродовж 8 місяців з моменту відкриття спадщини звернулася до приватного нотаріуса з наміром прийняти спадщину, однак їй відмовили з огляду на пропуск 6-місячного строку для прийняття спадщини, передбаченого ч. 1 ст. 1270 Цивільного кодексу України.

31 січня 2023 року була оприлюднена постанова Верховного Суду у справі № 676/47/21, де судом, серед іншого, було роз’яснено, що така норма суперечить статтям 1270, 1272 ЦК України, тому вона не підлягає застосуванню. Постановою КМУ від 24 червня 2022 року № 719 були внесені зміни щодо діяльності нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану, за якими п. 3 постанови КМУ від 28 лютого 2022 року за № 164 внесені зміни щодо перебігу строку для прийняття або відмови від спадщини на час воєнного стану, які повернули 6-місячний строк для прийняття спадщини, а тому вважається, що позивачка пропустила строк звернення для прийняття спадщини після смерті матері за законом, і будь-яким іншим способом, окрім звернення до суду із заявою про надання додаткового строку для прийняття спадщини, свої прав спадкоємиці за законом не має можливості захистити.

Пояснення позивачки в частині звернення до нотаріуса підтверджуються повідомленням за підписом приватного нотаріуса та Витягом зі спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину).

Апеляційний суд, скасовуючи оскаржуване позивачкою рішення, взяв до уваги покликання апелянтки про те, що у зв’язку із введенням на території України воєнного стану та появою у зв’язку із цим суперечливих для позивачки положень закону щодо перебігу строку для прийняття спадщини, які протягом відведеного для прийняття спадщини періоду декілька разів кардинально змінювалися таким чином, що були непербачуваними для неї та в кінцевому результаті мали своїм наслідком пропущення строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Оцінивши встановлені обставини справи, досліджені докази в сукупності із нормами закону, що їх регулюють, суд апеляційної інстанції прийшов до переконання про задоволення позову про визначення додаткового строку тривалістю три місяці з моменту ухвалення цієї постанови для подання заяви про прийняття спадщини за законом після смерті матері.

Задовольняючи апеляційну скаргу та позовну заяву, апеляційний суд також взяв до уваги, що інші спадкоємці до нотаріуса не зверталися, заяви про прийняття спадщини, окрім позивачки, іншими особами подані не були, заповіту спадкодавицею не складено, а відповідач у справі — селищна сільська рада — не заперечує проти задоволення позову.