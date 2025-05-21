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Нетрезвый пограничник из Черкасской области ножом убил сослуживца – что решил суд

11:11, 21 мая 2025
В Хмельницкой области судили солдата за убийство коллеги.
Нетрезвый пограничник из Черкасской области ножом убил сослуживца – что решил суд
Фото: mrpl.city
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В Чемеровецком районном суде Хмельницкой области вынесли приговор старшему солдату - пограничнику из Черкасской области, который в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом в живот другого военнослужащего. От полученного ранения потерпевший скончался. Об этом говорится в приговоре суда по делу № 687/1370/24.

Суть дела

В конце сентября 2024 года в одном из временных расположений пограничного подразделения Хмельницкой области старший солдат из Черкасской области в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом в живот другого военнослужащего. От проникающего ранения пострадавший скончался на месте. Обоих участников инцидента задержали сразу - они были нетрезвы, а нож изъяли правоохранители.

Позиции сторон

Против нападавшего открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 121 УК (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть) и ч. 3 ст. 406 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). Обвиняемый признал факт ранения, но заявил о самозащите: по его словам, погибший дважды ударил его рукой по лицу, и в тот день спор перерос в драку. Двое свидетелей подтвердили словесный конфликт, но не видели непосредственной угрозы жизни обвиняемого. Адвокат ходатайствовал о переквалификации действий на превышение пределов необходимой обороны.

Решение суда

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области, рассмотрев доказательства и выслушав свидетелей, признал солдата виновным в обоих инкриминируемых преступлениях. Судья Валерий Барсук приговорил его к восьми годам лишения свободы. Кроме того, пограничника обязали выплатить матери погибшего моральную компенсацию в размере 8,5 млн грн. Отсчет срока начинается с момента задержания - сентября 2024 года.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Защитник обвиняемого уже заявлял о намерении подать апелляцию, поскольку считает, что суд недооценил версию самозащиты.

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