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21 мая – какой сегодня праздник и главные события

09:41, 21 мая 2025
21 мая отмечают Международный день космоса.
21 мая – какой сегодня праздник и главные события
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21 мая в мире отмечают сразу несколько важных дат. Среди них - Всемирный день культурного многообразия во имя диалога и развития, День межнационального согласия, Международный день чая, Всемирный день товара и Международный день космоса. Каждое из этих событий напоминает о ценности единства, открытого диалога и поиска общего между народами и культурами.

В Черногории этот день является особенным - там отмечают День независимости. Именно 21 мая 2006 года на референдуме большинство граждан поддержало отделение от Сербии, что стало ключевым событием в новейшей истории страны.

В православном календаре - день чествования святых равноапостольных Константина и Елены. Император Константин Великий вошел в историю как первый правитель Римской империи, принявший христианство. Именно при его правлении в 313 году был принят Миланский эдикт, который разрешил свободное исповедание христианской веры. Его мать, царица Елена, по преданию, нашла Животворящий Крест в Иерусалиме. За свою роль в распространении христианства она была признана Равноапостольной.

Этот день также богат на события, оставившие след в истории:

1904 - в Париже основана ФИФА - Международная федерация футбольных ассоциаций.

1916 - Великобритания первой в мире внедрила "летнее время".

1918 - в Киеве создан Украинский национально-государственный союз.

1919 - большевики национализировали все судоходные предприятия в Украине.

1928 - Уолт Дисней получил патент на использование образа Микки Мауса.

1937 - стартовала первая дрейфующая арктическая станция "Северный полюс".

1944 - исландцы на референдуме поддержали независимость от Дании.

1992 - в Украине отменен референдум о независимости Крыма.

2000 - швейцарцы поддержали сближение с Евросоюзом.

2006 - Черногория на референдуме проголосовала за независимость.

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свято

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