На борту космической станции «Тяньгун» обнаружили новый вид бактерий

Ученые нашли бактерию, которая выдерживает радиацию и вакуум.

Фото: Universe Space Tech

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Китайские ученые в мае 2023 года обнаружили на модуле космической станции «Тяньгун» ранее неизвестный науке вид бактерий, получивший название Niallia tiangongensis. О результатах исследований, которые проводили специалисты Shenzhou Space Biotechnology Group вместе с Пекинским институтом систем космических кораблей, сообщает Microbiology Society. Новый штамм представляет чрезвычайный интерес для изучения адаптации микробов к экстремальным условиям орбиты и разработки мер по защите здоровья экипажа во время длительных миссий.

Как состоялся сбор и анализ образцов

Экипаж миссии «Шэньчжоу-15» взял мазки с внутренних поверхностей модуля жилой зоны «Тяньгуна» в рамках программы изучения микробиома космической станции. По возвращении на Землю оказалось, что среди 53 штаммов, выделенных из этих образцов, 26 принадлежат к 26 ранее неизвестным науке видам, в том числе и Niallia tiangongensis. Генетический анализ показал, что этот штамм близок к почвенной бактерии Niallia circulans, известной способностью формировать устойчивые споры и выживать в стрессовых условиях.

Уникальные свойства нового вида

Исследования раскрыли, что N. tiangongensis имеет генетически закрепленную способность расщеплять желатин как источник азота и углерода, что помогает ей формировать защитные биопленки. В то же время по сравнению с близким родственником этот штамм потерял способность использовать некоторые другие энергетически богатые соединения. Важно также, что N. tiangongensis производит ферменты для восстановления ДНК и детоксикации, что может объяснять ее устойчивость к космическим факторам - радиации, микрогравитации и колебаниям температуры.

Различия микробиомов «Тяньгуна» и МКС

Сравнительный анализ показывает, что микробиом китайской станции отличается от того, что обнаружено на Международной космической станции. Это подчеркивает важность отдельного мониторинга каждого орбитального комплекса, ведь даже в строго стерильных условиях космических «чистых комнат» микроорганизмы способны выживать и эволюционировать.

Значение для будущих миссий

Понимание биологических рисков, которые несут «крошечные пассажиры» на борту, является критически важным в подготовке длительных пилотируемых полетов - к Луне и дальше. Новые штаммы, как N. tiangongensis, могут стать источником инфекций или повреждать оборудование из-за образования биопленок. Этот случай демонстрирует, что даже подготовленные для стерильности среды не являются полностью свободными от микробов, способных выживать в суровых условиях.

Дальнейшие исследования и оценка рисков

Ученые пока не могут утверждать, представляет ли N. tiangongensis угрозу для здоровья астронавтов. Однако учитывая близость к N. circulans, который потенциально может вызвать сепсис у ослабленных пациентов, дальнейшие эксперименты с изучением патогенности нового вида являются первоочередными. Выяснение условий, при которых бактерия переходит в споровую форму и развивает биопленки, позволит разработать эффективные контрмеры - от антисептических покрытий до систем фильтрации воздуха.

Это открытие подтверждает: контроль микробиома космических сред - ключ к безопасности и успеху будущих пилотируемых экспедиций в глубокий космос. Знание о способности микроорганизмов адаптироваться к экстремальным условиям открывает новые возможности для биоинженерии и синтеза полезных ферментов - например, для разработки материалов с повышенной устойчивостью к космическим факторам.

Ранее уже сообщалось, что в стерильной комнате NASA нашли 26 новых видов бактерий с уникальными свойствами.

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