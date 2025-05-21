На борту космічної станції «Тяньгун» виявили новий вид бактерій

Вчені знайшли бактерію, що витримує радіацію та вакуум.

Фото: Universe Space Tech

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Китайські вчені у травні 2023 року виявили на модулі космічної станції «Тяньгун» раніше невідомий науці вид бактерій, що отримав назву Niallia tiangongensis. Про результати досліджень, які проводили фахівці Shenzhou Space Biotechnology Group разом із Пекінським інститутом систем космічних кораблів, повідомляє Microbiology Society. Новий штам становить надзвичайний інтерес для вивчення адаптації мікробів до екстремальних умов орбіти та розробки заходів із захисту здоров’я екіпажу під час тривалих місій.

Як відбувся збір і аналіз зразків

Екіпаж місії «Шеньчжоу-15» узяв мазки з внутрішніх поверхонь модуля житлової зони «Тяньгуна» в рамках програми вивчення мікробіома космічної станції. Після повернення до Землі виявилося, що серед 53 штамів, виділених із цих зразків, 26 належать до 26 раніше невідомих науці видів, зокрема й Niallia tiangongensis. Генетичний аналіз показав, що цей штам близький до ґрунтової бактерії Niallia circulans, відомої здатністю формувати стійкі спори та виживати у стресових умовах.

Унікальні властивості нового виду

Дослідження розкрили, що N. tiangongensis має генетично закріплену здатність розщеплювати желатин як джерело азоту та вуглецю, що допомагає їй формувати захисні біоплівки. Водночас у порівнянні з близьким родичем цей штам втратив здатність використовувати деякі інші енергетично багаті сполуки. Важливо також, що N. tiangongensis виробляє ферменти для відновлення ДНК та детоксикації, що може пояснювати її стійкість до космічних факторів – радіації, мікрогравітації та коливань температури.

Відмінності мікробіомів «Тяньгуна» та МКС

Порівняльний аналіз свідчить, що мікробіом китайської станції відрізняється від того, що виявлено на Міжнародній космічній станції. Це підкреслює важливість окремого моніторингу кожного орбітального комплексу, адже навіть у строго стерильних умовах космічних «чистих кімнат» мікроорганізми здатні виживати та еволюціонувати.

Значення для майбутніх місій

Розуміння біологічних ризиків, які несуть «крихітні пасажири» на борту, є критично важливим у підготовці довготривалих пілотованих польотів — до Місяця та далі. Нові штами, як N. tiangongensis, можуть стати джерелом інфекцій або пошкоджувати обладнання через утворення біоплівок. Цей випадок демонструє, що навіть підготовлені для стерильності середовища не є цілковито вільними від мікробів, здатних виживати у суворих умовах.

Подальші дослідження й оцінка ризиків

Вчені поки не можуть стверджувати, чи N. tiangongensis становить загрозу для здоров’я астронавтів. Проте враховуючи близькість до N. circulans, що потенційно може викликати сепсис у ослаблених пацієнтів, подальші експерименти з вивченням патогенності нового виду є першочерговими. З'ясування умов, за яких бактерія переходить у спорову форму та розвиває біоплівки, дозволить розробити ефективні контрзаходи — від антисептичних покриттів до систем фільтрації повітря.

Це відкриття підтверджує: контроль мікробіома космічних середовищ — ключ до безпеки й успіху майбутніх пілотованих експедицій у глибокий космос. Знання про здатність мікроорганізмів адаптуватися до екстремальних умов відкриває нові можливості для біоінженерії й синтезу корисних ферментів – наприклад, для розробки матеріалів із підвищеною стійкістю до космічних факторів.

Раніше вже повідомлялося, що у стерильній кімнаті NASA знайшли 26 нових видів бактерій з унікальними властивостями.

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