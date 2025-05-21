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21 травня – яке сьогодні свято та головні події

09:41, 21 травня 2025
21 травня відзначають Міжнародний день космосу.
21 травня – яке сьогодні свято та головні події
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21 травня у світі відзначають одразу кілька важливих дат. Серед них — Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку, День міжнаціональної злагоди, Міжнародний день чаю, Всесвітній день товару та Міжнародний день космосу. Кожна з цих подій нагадує про цінність єдності, відкритого діалогу та пошуку спільного між народами та культурами.

У Чорногорії цей день є особливим — там відзначають День незалежності. Саме 21 травня 2006 року на референдумі більшість громадян підтримала відокремлення від Сербії, що стало ключовою подією у новітній історії країни.

У православному календарі — день вшанування святих рівноапостольних Костянтина та Олени. Імператор Костянтин Великий увійшов в історію як перший правитель Римської імперії, який прийняв християнство. Саме за його правління в 313 році було ухвалено Міланський едикт, який дозволив вільне сповідування християнської віри. Його мати, цариця Олена, за переказами, віднайшла Животворний Хрест у Єрусалимі. За свою роль у поширенні християнства вона була визнана Рівноапостольною.

Цей день також багатий на події, що залишили слід в історії:

1904 — у Парижі засновано ФІФА — Міжнародну федерацію футбольних асоціацій.

1916 — Велика Британія першою у світі впровадила "літній час".

1918 — у Києві створено Український національно-державний союз.

1919 — більшовики націоналізували всі судноплавні підприємства в Україні.

1928 — Волт Дісней отримав патент на використання образу Міккі Мауса.

1937 — стартувала перша дрейфуюча арктична станція "Північний полюс".

1944 — ісландці на референдумі підтримали незалежність від Данії.

1992 — в Україні скасовано референдум про незалежність Криму.

2000 — швейцарці підтримали зближення з Євросоюзом.

2006 — Чорногорія на референдумі проголосувала за незалежність.

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