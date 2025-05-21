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Нетверезий прикордонник із Черкащини ножем вбив товариша по службі – що вирішив суд

11:11, 21 травня 2025
У Хмельницькій області судили солдата за вбивство колеги.
Нетверезий прикордонник із Черкащини ножем вбив товариша по службі – що вирішив суд
Фото: mrpl.city
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У Чемеровецькому районному суді Хмельницької області винесли вирок старшому солдату — прикордоннику з Черкащини, який у стані алкогольного сп’яніння вдарив ножем у живіт іншого військовослужбовця. Від отриманого поранення потерпілий помер. Про це йдеться у вироку суду у справі № 687/1370/24.

Суть справи

Наприкінці вересня 2024 року в одному з тимчасових розташувань прикордонного підрозділу Хмельницької області старший солдат із Черкащини в стані алкогольного сп’яніння вдарив ножем у живіт іншого військовослужбовця. Від проникаючого поранення потерпілий помер на місці. Обох учасників інциденту затримали одразу — вони були нетверезі, а ніж вилучили правоохоронці.

Позиції сторін

Проти нападника відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 121 ККУ (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть) та ч. 3 ст. 406 ККУ (порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями). Обвинувачений визнав факт поранення, але заявив про самозахист: за його словами, загиблий двічі вдарив його рукою по обличчю, і того дня суперечка переросла в бійку. Двоє свідків підтвердили словесний конфлікт, але не бачили безпосередньої загрози життю обвинуваченого. Адвокат клопотав про перекваліфікацію дій на перевищення меж необхідної оборони.

Рішення суду

Чемеровецький районний суд Хмельницької області, розглянувши докази та вислухавши свідків, визнав солдата винним у обох інкримінованих злочинах. Суддя Валерій Борсук засудив його до восьми років позбавлення волі. Крім того, прикордонника зобов’язано виплатити матері загиблого моральну компенсацію в розмірі 8,5 млн грн. Відлік строку починається з моменту затримання — вересня 2024 року.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку. Захисник обвинуваченого вже заявляв про намір подати апеляцію, оскільки вважає, що суд недооцінив версію самозахисту.

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