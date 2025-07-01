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Адвокатские объединения обязаны выполнять норматив по трудоустройству лиц с инвалидностью — Верховный Суд

12:31, 1 июля 2025
Верховный Суд подчеркнул, что формальный характер деятельности юридического лица, такого как адвокатское объединение, не может служить основанием для уклонения от выполнения требований закона о трудоустройстве лиц с инвалидностью.
Адвокатские объединения обязаны выполнять норматив по трудоустройству лиц с инвалидностью — Верховный Суд
Фото: dtkt.ua
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Адвокатские объединения подпадают под действие Закона «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» как работодатели, поэтому обязаны выполнять норматив по трудоустройству лиц с инвалидностью. К таким выводам пришел Кассационный административный суд Верховного Суда по делу от 17.06.2025 № 320/21865/23 (административное производство № К/990/3847/25), сообщает НААУ.

Статья 19 Закона устанавливает, что предприятия, учреждения, организации, в том числе предприятия и организации общественных объединений лиц с инвалидностью, физические лица, использующие наемный труд, обязаны создавать рабочие места для лиц с инвалидностью (норматив рабочих мест для трудоустройства) в размере не менее 4 % среднеучетной численности штатных работников за год, а если занято от 8 до 25 человек — в количестве одного рабочего места. Выполнением норматива считается трудоустройство лиц с инвалидностью, для которых это место работы является основным. Таким образом государство создает механизмы для трудовой интеграции лиц с инвалидностью, что является ключевым аспектом их социальной защиты.

Также предусмотрены административно-хозяйственные санкции за невыполнение этого норматива, сумма которых определяется в размере средней годовой зарплаты на соответствующем предприятии за каждое рабочее место, предназначенное для трудоустройства лица с инвалидностью и не занятое таким лицом.

ВС отметил, что Закон не ограничивает действие этих норм определенными видами деятельности или организационно-правовыми формами.

И формальный характер деятельности юридического лица, такого как адвокатское объединение, не может служить основанием для уклонения от выполнения требований закона. Основным критерием применения норм по нормативу трудоустройства является факт использования наемного труда и наличие статуса работодателя. И если юридическое лицо выполняет функцию работодателя — заключает трудовые договоры, подает отчетность и начисляет заработную плату — на него распространяются обязательства по ст. 19 Закона.

В рассматриваемом деле установлено, что адвокатское объединение является юридическим лицом, осуществляющим адвокатскую деятельность и являющимся работодателем, поскольку в 2022 году использовало труд 76 человек, подавало отчеты о доходах работников и уплачивало взносы в Пенсионный фонд Украины. Устав адвокатского объединения подтверждал его право заключать трудовые договоры и обеспечивать социальное страхование, что соответствует определению работодателя.

В суде адвокатское объединение утверждало, что адвокатская деятельность не является хозяйственной (на основании разъяснений ВККА от 21.03.2008 № V/3-71, от 18.03.2011 № VI/4-97 и решения Совета адвокатов Украины от 21.02.2023 № 13). Однако ВС указал, что статус организации как неприбыльной не освобождает ее от выполнения норматива, если она является работодателем.

Приведенные разъяснения ВККА и решения САУ, определяющие адвокатскую деятельность как нехозяйственную, применимы к регулированию исключительно профессиональной адвокатской деятельности. Однако они не опровергают установленного факта использования объединением наемного труда, а следовательно, его статуса как работодателя.

То есть ответственность по Закону применяется к работодателям, а не исключительно к субъектам хозяйствования, поскольку обязанность выполнять норматив зависит от факта использования наемного труда, а не от характера деятельности юридического лица.

В 2022 году адвокатское объединение не выполнило норматив (0 лиц с инвалидностью при необходимых 3), не подало отчеты формы № 3-ПН в центр занятости, как того требуют ст. 18 Закона и Порядок уплаты предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами, использующими наемный труд, суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, утвержденный постановлением Кабмина от 31.01.2007 № 70, и не уплатило административно-хозяйственные санкции добровольно.

Поэтому Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью правомерно рассчитал сумму административно-хозяйственной санкции в размере 3,27 млн грн и пеню 157 тыс. грн.

Подводя итог, Верховный Суд пришел к следующим выводам:

  • любое юридическое лицо, использующее наемный труд, независимо от организационно-правовой формы или характера деятельности (хозяйственной или нехозяйственной), является работодателем и обязано выполнять норматив по трудоустройству лиц с инвалидностью, установленный Законом;
  • невыполнение норматива или неподача соответствующих отчетов является основанием для применения административно-хозяйственных санкций и пени;
  • Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью имеет право обращаться в суд с исками о принудительном взыскании административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью;
  • адвокатские объединения, хотя и не являются субъектами хозяйствования, подпадают под действие Закона как работодатели, поскольку используют наемный труд.

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