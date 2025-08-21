Суд признал правомерным штраф в более чем полмиллиона гривен за несвоевременную регистрацию налоговых накладных

Налоговая победила в суде о нарушении сроков регистрации накладных.

Второй апелляционный административный суд подтвердил правомерность действий налогового органа по наложению штрафа в размере более полумиллиона гривен на налогоплательщика за нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных.

Суть дела

В Главном управлении ГНС в Полтавской области сообщают, что контролирующим органом была проведена камеральная проверка налогоплательщика. По результатам проверки составлен акт, в котором установлено нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных.

На основании акта проверки налоговым органом было принято налоговое уведомление-решение, которым применены штрафные (финансовые) санкции в размере 524,5 тыс. гривен.

Коллегия судей согласилась с доводами контролирующего органа, установив, что спорные налоговые накладные были составлены истцом в период с 30.08.2022 по 08.06.2023 и зарегистрированы в период с 16.09.2022 по 19.02.2024, то есть в период действия законодательства, которое предусматривало ответственность налогоплательщиков в случае выявления таких нарушений по результатам проверок.

При этом суд отметил, что положения законодательства о моратории (приостановке) применения штрафных (финансовых) санкций (штрафов) на период действия военного, чрезвычайного положения и/или на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), в данном случае не применяются.

Нарушения, рассматриваемые в деле, носят затяжной и повторяющийся характер. Налогоплательщик осуществлял хозяйственную деятельность, однако по определённым субъективным причинам не исполнил должным образом свою налоговую обязанность.

Выводы

Суд, применив правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлении от 26.02.2025 по делу №200/4768/23, и учитывая обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения, пришёл к выводу, что налоговый орган правомерно определил размер штрафных санкций, дифференцировав налоговые накладные в зависимости от того, когда именно произошло нарушение предельных сроков регистрации — до или после вступления в силу Закона №2876-IX.

Кроме того, истец не представил суду доказательств обращения в контролирующий орган с заявлением и документами, подтверждающими невозможность своевременного исполнения налоговой обязанности в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Украины от 29.07.2022 №225 «Об утверждении Порядка подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определённых в подпункте 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела XX „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины и перечней документов на подтверждение».

Учитывая изложенное, постановлением Второго апелляционного административного суда от 1 августа 2025 года по делу №440/5926/24 принято решение в пользу контролирующего органа.

