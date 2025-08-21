Суд визнав правомірним штраф у понад пів мільйона гривень за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

Податкова перемогла в суді щодо порушення строків реєстрації накладних.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність дій податкового органу щодо накладення штрафу в розмірі понад пів мільйона гривень на платника податків за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних.

Суть справи

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що контролюючим органом проведено камеральну перевірку платника податків. За результатами перевірки складено акт, яким встановлено порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

На підставі акта перевірки податковим органом прийнято податкове повідомлення-рішення, яким застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 524,5 тис. гривень.

Колегія суддів погодилась з доводами контролюючого органу, встановивши що спірні податкові накладні були складені позивачем у період з 30.08.2022 по 08.06.2023 та зареєстровані у період з 16.09.2022 по 19.02.2024, тобто в період дії законодавства, яке передбачало відповідальність платників податків у разі виявлення таких порушень за результатами перевірок.

При цьому суд зазначив, що положення законодавства про мораторій (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19), у даному випадку не застосовуються.

Порушення, які розглядаються у справі, мають характер триваючих і повторюваних. Платник податків здійснював господарську діяльність, проте з певних суб’єктивних причин не виконав належним чином свій податковий обов’язок.

Висновки

Суд, застосувавши правові висновки Верховного Суду, викладені у постанові від 26.02.2025 у справі №200/4768/23, та врахувавши обставини, встановлені під час розгляду, дійшов висновку, що податковий орган правомірно визначив розмір штрафних санкцій, диференціювавши податкові накладні залежно від того, коли саме порушення граничних строків реєстрації відбулося – до чи після набрання чинності Законом №2876 IX.

Крім того, позивач не надав суду доказів звернення до контролюючого органу із заявою та документами, що підтверджують неможливість своєчасного виконання податкового обов’язку у порядку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 №225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України та переліків документів на підтвердження».

З огляду на викладене, постановою Другого апеляційного адміністративного суду у справі №440/5926/24 прийнято рішення на користь контролюючого органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.