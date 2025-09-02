Верховный Суд: Квартира без ремонта все равно считается жильем в понимании УКУ

Квартира, непригодная для проживания в определенный промежуток времени, все равно отвечает всем признакам жилья как предмета уголовного правонарушения.

Квартира, предназначенная для постоянного или временного проживания, однако в конкретный промежуток времени непригодная для этого из-за отсутствия соответствующей внутренней отделки и ремонта, отвечает всем признакам жилья как предмета уголовного правонарушения, определенного в ст. 162 УК Украины. На этом подчеркнул Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №686/4313/20:

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 1 ст. 162 УК Украины за то, что он без согласия владельца, без решения суда незаконно проник в принадлежащую на праве собственности потерпевшей квартиру. В кассационной жалобе осужденный утверждает, что в его действиях отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК Украины, поскольку квартира потерпевшей не является жильем, она там не проживала, так как квартира непригодна для этого.

Оставляя решения судов предыдущих инстанций без изменений, Верховный Суд указал, что ч. 1 ст. 162 УК Украины предусматривает ответственность за незаконное проникновение в жилье, а также иные действия, нарушающие неприкосновенность жилья, под которым следует понимать как помещения, предназначенные для постоянного или временного проживания людей (дом, квартира, дача, номер в гостинице и т. п.), а также те его части, где может храниться имущество (балкон, веранда, кладовая и т. п.), за исключением помещений, не связанных непосредственно с жильем (гараж, сарай, баня, подвал и т. п.), так и любое помещение, независимо от его назначения и правового статуса, которое находится в фактическом владении лица и приспособлено для постоянного или временного проживания в нем физических лиц, а также все его составные части.

Коллегия судей ККС ВС отметила, что в понимании ч. 1 ст. 162 УК Украины квартира, предназначенная для постоянного или временного проживания, однако в конкретный промежуток времени непригодная для этого из-за отсутствия соответствующей внутренней отделки и ремонта, отвечает всем признакам жилья как предмета уголовного правонарушения, определенного указанной нормой. Проникновение в квартиру, которая принадлежит на праве собственности другому лицу и находится в его фактическом владении, без разрешения и ведома собственника, являющегося также фактическим владельцем, и без законных на то оснований является нарушением неприкосновенности жилья, что влечет наступление ответственности по ч. 1 ст. 162 УК Украины.

Таким образом, суды предыдущих инстанций обоснованно исходили из того, что квартира потерпевшей отвечает всем присущим жилью признакам в аспекте применения ч. 1 ст. 162 УК Украины, о чем свидетельствуют фактические данные из исследованных судом доказательств, среди которых – свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество; выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности; договор об участии в финансировании реконструкции дома между обвиняемым как управителем и потерпевшей как доверителем; акт приема-передачи объекта инвестирования – данной квартиры, а также показания свидетелей, потерпевшей и обвиняемого.

