Специализированный окружной административный суд будет одним из самых мощных судов Украины – Офис Президента

17:19, 2 сентября 2025
В Офисе Президента сообщили, что на новые суды возложены большие надежды, а украинских юристов призвали принять участие в предстоящем конкурсе.
В Офисе Президента 2 сентября 2025 года сообщили, что на новые Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд «возложены большие надежды, как в Украине, так и за рубежом».

Как отметил генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик, как украинские власти, так и иностранные партнеры Украины рассчитывают на то, что специализированные административные суды станут успешными примерами создания новых судов. 

«По своей юрисдикции и функциональному наполнению это будут одни из самых мощных судов. Однако главное, чтобы в процессе создания этих судов они не превратились в те административные суды, которые ранее были признаны неэффективными и ликвидированы», – сообщил Виктор Дубовик во время X Международного форума по защите бизнеса.

Также представитель Офиса Президента призвал украинских юристов участвовать в предстоящем конкурсе на должности судей специализированных административных судов.

Отметим, что на рассмотрении Верховной Рады до сих пор находится президентский законопроект № 13302 об образовании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Автор Вячеслав Хрипун

