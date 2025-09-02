Практика судів
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

17:19, 2 вересня 2025
В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента
В Офісі Президента 2 вересня 2025 року повідомили, що на нові Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд «покладені великі надії, як в Україні, так і за кордоном».

Як зазначив генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик, як українська влада, так і іноземні партнери України розраховують на те, що спеціалізовані адміністративні суди стануть успішними прикладами створення нових судів.

«За своєю юрисдикцією та функціональним наповненням це будуть одні з найпотужніших судів. Однак головне, щоб в процесі створення цих судів, вони не перетворилися на ті адміністративні суди, які були визнані неефективними та ліквідовані», – повідомив Віктор Дубовик під час X Міжнародного форуму із захисту бізнесу.

Також представник Офісу Президента закликав українських правників брати участь у майбутньому конкурсі на посади суддів спеціалізованих адміністративних судів.

Зазначимо, що на розгляді Верховної Ради досі перебуває президентський законопроект № 13302 про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Автор В’ячеслав Хрипун

