Пользователи YouTube, которые не проживают по одному адресу, могут потерять доступ без рекламы

Следуя примеру Netflix, YouTube усиливает контроль за семейными подписками Premium.

YouTube вводит более строгий контроль за использованием семейных подписок Premium, следуя примеру Netflix и других стриминговых платформ. Об этом сообщает издание Android Police.

Ранее правила YouTube формально требовали, чтобы все участники семейного плана проживали по одному адресу. Однако теперь платформа будет активно проверять соответствие этому условию и ограничивать доступ к премиум-функциям для тех, кто живет отдельно от владельца подписки.

Пользователи начали получать письма с уведомлением о новых правилах. В них отмечается, что если система обнаружит, что участники семейного плана не проживают по одному физическому адресу с менеджером подписки, они потеряют доступ к YouTube Premium через 14 дней. При этом такие пользователи останутся в семейной группе, но смогут просматривать видео только с рекламой.

Семейная подписка YouTube Premium позволяет до шести человек, включая владельца, пользоваться преимуществами YouTube и YouTube Music без рекламы. Эта функция была популярна среди пользователей, которые делились доступом с родственниками или друзьями.

Нововведения отражают глобальную тенденцию в индустрии стриминговых сервисов. Netflix первым начал масштабную кампанию против совместного использования паролей, что вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Несмотря на первоначальное недовольство, Netflix впоследствии сообщил о росте количества индивидуальных подписок после введения ограничений. Подобный подход все чаще применяют и другие платформы.

YouTube, вероятно, надеется достичь подобного эффекта: даже если часть пользователей выразит недовольство, новые правила могут побудить других оформить собственные подписки. Пока масштабных жалоб от пользователей немного, что позволяет предположить, что новая политика еще не получила повсеместного применения. У пользователей остается определенное время, чтобы адаптироваться к изменениям.

