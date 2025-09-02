Практика судів
  1. У світі

Користувачі YouTube, які не проживають за однією адресою, можуть втратити безрекламний доступ

19:18, 2 вересня 2025
Слідуючи прикладу Netflix, YouTube посилює контроль за сімейними підписками Premium.
Користувачі YouTube, які не проживають за однією адресою, можуть втратити безрекламний доступ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

YouTube запроваджує суворіший контроль за використанням сімейних підписок Premium, беручи приклад із Netflix та інших стрімінгових платформ. Про це повідомляє видання Android Police.

Раніше правила YouTube формально вимагали, щоб усі учасники сімейного плану проживали за однією адресою. Однак тепер платформа активно перевірятиме відповідність цій умові та обмежуватиме доступ до преміум-функцій для тих, хто живе окремо від власника підписки.

Користувачі почали отримувати листи з повідомленням про нові правила. У них зазначається, що якщо система виявить, що учасники сімейного плану не проживають за однією фізичною адресою з менеджером підписки, вони втратять доступ до YouTube Premium через 14 днів. При цьому такі користувачі залишаться у сімейній групі, але зможуть переглядати відео лише з рекламою.

Сімейна підписка YouTube Premium дозволяє до шести осіб, включно з власником, користуватися перевагами YouTube та YouTube Music без реклами. Ця функція була популярною серед користувачів, які ділилися доступом із родичами чи друзями.

Нововведення відображають глобальну тенденцію в індустрії стрімінгових сервісів. Netflix першим розпочав масштабну кампанію проти спільного використання паролів, що викликало неоднозначну реакцію серед користувачів. Попри початкове невдоволення, Netflix згодом повідомив про зростання кількості індивідуальних підписок після введення обмежень. Схожий підхід дедалі частіше застосовують і інші платформи.

YouTube, ймовірно, сподівається досягти подібного ефекту: навіть якщо частина користувачів висловить невдоволення, нові правила можуть спонукати інших оформити власні підписки. Наразі масштабних скарг від користувачів небагато, що дає змогу припустити, що нова політика ще не набула повсюдного застосування. У користувачів залишається певний час, щоб адаптуватися до змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

YouTube

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду