Користувачі YouTube, які не проживають за однією адресою, можуть втратити безрекламний доступ

YouTube запроваджує суворіший контроль за використанням сімейних підписок Premium, беручи приклад із Netflix та інших стрімінгових платформ. Про це повідомляє видання Android Police.

Раніше правила YouTube формально вимагали, щоб усі учасники сімейного плану проживали за однією адресою. Однак тепер платформа активно перевірятиме відповідність цій умові та обмежуватиме доступ до преміум-функцій для тих, хто живе окремо від власника підписки.

Користувачі почали отримувати листи з повідомленням про нові правила. У них зазначається, що якщо система виявить, що учасники сімейного плану не проживають за однією фізичною адресою з менеджером підписки, вони втратять доступ до YouTube Premium через 14 днів. При цьому такі користувачі залишаться у сімейній групі, але зможуть переглядати відео лише з рекламою.

Сімейна підписка YouTube Premium дозволяє до шести осіб, включно з власником, користуватися перевагами YouTube та YouTube Music без реклами. Ця функція була популярною серед користувачів, які ділилися доступом із родичами чи друзями.

Нововведення відображають глобальну тенденцію в індустрії стрімінгових сервісів. Netflix першим розпочав масштабну кампанію проти спільного використання паролів, що викликало неоднозначну реакцію серед користувачів. Попри початкове невдоволення, Netflix згодом повідомив про зростання кількості індивідуальних підписок після введення обмежень. Схожий підхід дедалі частіше застосовують і інші платформи.

YouTube, ймовірно, сподівається досягти подібного ефекту: навіть якщо частина користувачів висловить невдоволення, нові правила можуть спонукати інших оформити власні підписки. Наразі масштабних скарг від користувачів небагато, що дає змогу припустити, що нова політика ще не набула повсюдного застосування. У користувачів залишається певний час, щоб адаптуватися до змін.

