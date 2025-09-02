Верховная Рада рассмотрит постановление, которое может разрешить вернуть прямые трансляции заседаний парламента

Хотя во введении проекта говорится, что постановление принимается с целью обеспечить прямые трансляции открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада», в самом проекте нет прямой нормы об обязательстве возобновить такие трансляции.

Верховная Рада рассмотрит проект постановления 13719, внесенный группой депутатов во главе с председателем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, касающийся возвращения прямых трансляций заседаний парламента.

Следует отметить, что хотя во введении проекта говорится, что постановление принимается «с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады Украины государственным предприятием «Парламентский телеканал «Рада», в самом проекте нет прямой нормы об обязательстве возобновить такие трансляции.

Так, изменения предусматривают, что в п. 1 постановления Верховной Рады «О некоторых вопросах освещения работы Верховной Рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения» от 6 сентября 2022 года №2568-IX следует изменить формулировку о запрете прямых трансляций.

На данный момент, до изменений, она предусматривает, что в период действия военного положения осуществление прямой трансляции открытых пленарных заседаний Верховной Рады может быть ограничено ГП «Парламентский телеканал «Рада» в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады в соответствии с Конституцией, законами «Об информации», «О доступе к публичной информации», «О правовом режиме военного положения», указами Президента о введении в действие решений СНБО по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов.

После изменений этот пункт будет предусматривать, что в период действия военного положения осуществление прямой трансляции открытых пленарных заседаний Верховной Рады может быть ограничено ГП «Парламентский телеканал «Рада» в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады в соответствии с Конституцией, законами «Об информации», «О доступе к публичной информации», «О правовом режиме военного положения», а также с учетом указов Президента о введении в действие решений СНБО по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов.

Таким образом, возможность ограничения остается — с учетом других нормативных актов.

Также Аппарату Верховной Рады будет поручено обеспечить организацию и проведение официальных выступлений и заявлений руководства Верховной Рады Украины, брифингов народных депутатов Украины в административном здании Верховной Рады Украины (г. Киев, ул. Грушевского, 5), а в случае невозможности такого обеспечения (при необходимости) — в одном из административных зданий, входящих в имущественный комплекс Верховной Рады Украины, вне постов охраны, установленных для охраны и обороны территории, прилегающей к указанному административному зданию.

То есть, проведение брифингов будет возможно в помещении на Грушевского, однако лишь в случае возможности их обеспечения.

Также будет снят запрет, который сейчас предусматривает, что все присутствующие на продолжающемся пленарном заседании в день после перерыва не должны распространять информацию о его начале, ходе и принятых на таком заседании решениях раньше чем через час после объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.

Следует заметить, что сейчас этот запрет фактически не действует для народных депутатов, которые довольно оперативно сообщают о результатах работы парламента в своих социальных сетях.

