Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован Путиным»

20:58, 2 сентября 2025
«Я очень разочарован Путиным. Мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить», — заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован Путиным. Об этом он сказал в телефонном интервью комментатору CNN Скотту Дженнингсу.

Трамп отметил, что его отношения с Путиным раньше были хорошими, однако нынешняя ситуация его глубоко беспокоит.

«Тысячи людей гибнут. Это не американцы, которые гибнут, а русские и украинцы, и их тысячи, и это война, которая не имеет смысла, и она бы никогда не началась, если бы я был президентом…

Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован Путиным. Я могу это сказать, и мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что на войне еженедельно гибнет 7000 человек, и он считает своим долгом остановить это.

