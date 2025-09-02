«Я очень разочарован Путиным. Мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить», — заявил Трамп.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован Путиным. Об этом он сказал в телефонном интервью комментатору CNN Скотту Дженнингсу.

Трамп отметил, что его отношения с Путиным раньше были хорошими, однако нынешняя ситуация его глубоко беспокоит.

«Тысячи людей гибнут. Это не американцы, которые гибнут, а русские и украинцы, и их тысячи, и это война, которая не имеет смысла, и она бы никогда не началась, если бы я был президентом…

Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован Путиным. Я могу это сказать, и мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что на войне еженедельно гибнет 7000 человек, и он считает своим долгом остановить это.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.