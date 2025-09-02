«Я дуже розчарований Путіним. Ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити», — заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю коментатору CNN Скотту Дженнінгсу.

Трамп зазначив, що його відносини з Путіним раніше були добрими, проте нинішня ситуація його глибоко турбує.

«Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом…

Побачимо, що буде далі, але я дуже розчарований Путіним. Я можу це сказати, і ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це питання допомоги людям жити», — сказав Трамп.

Трамп додав, що на війні щотижня гине 7000 людей і він вважає своїм обов’язком зупинити це.

