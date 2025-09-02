ВККС назначит членов Экспертного совета для отбора судей Специализированного окружного административного суда и его Апелляционной палаты

Заседание запланировано на 15 сентября.

Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября рассмотрит вопрос о назначении членов Экспертного совета, который будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Напомним, что в состав Экспертного совета входят три представителя Совета судей Украины и три иностранных эксперта в сфере права и антикоррупционной деятельности.

Совет судей Украины еще 1 мая определился со списком претендентов на должности членов Экспертного совета. Всего от Совета судей есть 9 претендентов – судьи Верховного Суда, члены Совета судей, судьи в отставке.

Отметим, что на рассмотрении Верховной Рады до сих пор находится президентский законопроект № 13302 об образовании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Соответствующие суды Украине необходимо создать для выполнения ранее взятых на себя обязательств перед международными партнерами.

Автор Вячеслав Хрипун

