ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 вересня розгляне питання про призначення членів Експертної ради, яка здійснюватиме відбір суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Нагадаємо, що до складу Експертної ради входять три представника Ради суддів України та три іноземних експерта у сфері права та антикорупційної діяльності.

Рада суддів України ще 1 травня визначилася із списком претендентів на посади членів Експертної ради. Всього від РСУ є 9 претендентів – судді Верховного Суду, члени РСУ, судді у відставці.

Зазначимо, що на розгляді Верховної Ради досі перебуває президентський законопроект № 13302 про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Відповідні суди Україні необхідно утворити для виконання раніше взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Автор В’ячеслав Хрипун

