Кабмин предлагает изменения относительно порядка увольнения полицейских, которые обрели иностранное гражданство

Кабмин предлагает изменить основания для увольнения полицейских и перечень ограничений для них - в частности относительно приобретения иностранного гражданства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин внес в парламент законопроект 13716, которым предлагается изменить перечень ограничений для полицейских и основания для их увольнения.

В частности из статьи 77 закона о Национальной полиции предлагается исключить следующие основания для увольнения со службы в полиции, как:

в связи с приобретением гражданства или подданства другого государства;

в случае предоставления лицом заведомо ложной информации при принятии на службу в полиции.

Вместе с тем, в статье 61 предлагается установить, что не может быть полицейским «лицо, гражданство Украины которого прекращено или которое приобрело гражданство или подданство иностранного государства». Сейчас, напомним, это ограничение звучит так: «лицо, которое утратило гражданство Украины и/или имеет гражданство (подданство) иностранного государства, или лицо без гражданства».

В случае приобретения гражданства или подданства иностранного государства прохождение службы в полиции прекращается приказами руководителей, которым предоставлено право увольнять со службы в полиции, с одновременным увольнением со службы в полиции.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», через 6 месяцев после подписания, то есть, 16 января 2026 года вступит в силу закон 4502-IX о множественном гражданстве. Впрочем, почти все ключевые вопросы относительно множественного гражданства не урегулированы непосредственно законом о множественном гражданстве, а будут регулироваться отдельными подзаконными актами чиновников. Об этом свидетельствует интервью главы Государственной миграционной службы Наталии Науменко «Цензор.нет».

По словам главы Миграционной службы, сейчас нет обмена информацией между государствами относительно получения гражданства, и ГМС не получает данные о том, кто из украинцев имеет паспорта других стран.

«Нет, такого обмена нет, потому что все, что касается приобретения или утраты гражданства – это вопросы защиты персональных данных. И если государство Украина делает запрос в компетентные органы другого государства с просьбой предоставить информацию о том, имеет ли гражданство лицо, как правило, поступает ответ, что это лицо не давало согласие на обработку персональных данных в этой сфере и поэтому отказывается в предоставлении такой информации», подчеркнула она.

Также закон не предусматривает создание отдельного реестра относительно множественного гражданства.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.