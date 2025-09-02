Практика судів
Кабмін пропонує зміни щодо порядку звільнення поліцейських, які набули іноземне громадянство

13:11, 2 вересня 2025
Кабмін пропонує змінити підстави для звільнення поліцейських та перелік обмежень для них - зокрема стосовно набуття іноземного громадянства.
Кабмін вніс до парламенту законопроект 13716, яким пропонується змінити перелік обмежень для поліцейських та підстави для їх звільнення.

Зокрема зі статті 77 закону про Національну поліцію пропонується виключити такі підстави для звільнення зі служби в поліції, як:

  • у зв’язку з набуттям громадянства або підданства іншої держави;
  • у разі надання особою завідомо неправдивої інформації під час прийняття на службу в поліції.

Разом з тим, у статті 61 пропонується встановити, що не може бути поліцейським «особа, громадянство України якої припинено чи яка набула громадянство або підданство іноземної держави». Наразі, нагадаємо, це обмеження звучить так: «особа, яка втратила громадянство України та/або має громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без громадянства».

У разі набуття громадянства або підданства іноземної держави проходження служби в поліції припиняється наказами керівників, яким надано право звільняти зі служби в поліції, з одночасним звільненням зі служби в поліції.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», через 6 місяців після підписання, тобто, 16 січня 2026 року набуде сили закон 4502-ІХ про множинне громадянство. Втім, майже всі ключові питання стосовно множинного громадянства не врегульовані безпосередньо законом про множинне громадянство, а будуть регулюватися окремими підзаконними актами урядовців. Про це свідчить інтерв’ю голови Державної міграційної служби Наталії Науменко «Цензор.нет».

За словами голови Міграційної служби, наразі немає обміну інформацією між державами щодо отримання громадянства, і ДМС не отримує дані про те, хто з українців має паспорти інших країн.

«Ні, такого обміну немає, бо все, що стосується набуття чи втрати громадянства – це питання захисту персональних даних. І якщо держава Україна робить запит до компетентних органів іншої держави з проханням надати інформацію про те, чи має громадянство особа, як правило, надходить відповідь, що ця особа не надавала згоду на обробку персональних даних в цій сфері і тому відмовляється у наданні такої інформації», підкреслила вона.

Також закон не передбачає створення окремого реєстру щодо множинного громадянства.

Автор: Наталя Мамченко

Кабмін пропонує зміни щодо порядку звільнення поліцейських, які набули іноземне громадянство

