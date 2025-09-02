Минобороны и Генштаб готовят изменения в мобилизации — Павел Палиса

В Офисе Президента анонсировали механизмы, позволяющие убрать коррупционные риски и подойти справедливо к вопросу мобилизации.

Фото: Суспільне

В ближайшее время Министерство обороны и Генеральный штаб представят механизмы, которые должны устранить коррупционные риски и обеспечить справедливый подход к мобилизации. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса в интервью «Суспільному».

«Я впечатлен аналитической работой, которую Генеральный штаб за последние три месяца провел совместно с Министерством обороны. Прежде всего это касается наведения порядка относительно всех категорий военнообязанных или граждан, которые подлежат мобилизации. Прежде всего для того, чтобы разработать действенные механизмы, которые позволят а) максимально убрать все коррупционные моменты, б) абсолютно справедливо подойти к вопросам мобилизации в целом. Упорядочить и автоматизировать все процессы», — подчеркнул Палиса.

По его словам, окончательные решения сейчас дорабатываются, и в ближайшее время их официально объявят Минобороны и Генштаб.

Заместитель руководителя ОП выразил надежду, что цифровизация и автоматизация процедур позволят минимизировать любые коррупционные риски.

