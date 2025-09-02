Практика судов
  1. В Украине

Минобороны и Генштаб готовят изменения в мобилизации — Павел Палиса

20:27, 2 сентября 2025
В Офисе Президента анонсировали механизмы, позволяющие убрать коррупционные риски и подойти справедливо к вопросу мобилизации.
Минобороны и Генштаб готовят изменения в мобилизации — Павел Палиса
Фото: Суспільне
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ближайшее время Министерство обороны и Генеральный штаб представят механизмы, которые должны устранить коррупционные риски и обеспечить справедливый подход к мобилизации. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса в интервью «Суспільному».

«Я впечатлен аналитической работой, которую Генеральный штаб за последние три месяца провел совместно с Министерством обороны. Прежде всего это касается наведения порядка относительно всех категорий военнообязанных или граждан, которые подлежат мобилизации. Прежде всего для того, чтобы разработать действенные механизмы, которые позволят а) максимально убрать все коррупционные моменты, б) абсолютно справедливо подойти к вопросам мобилизации в целом. Упорядочить и автоматизировать все процессы», — подчеркнул Палиса.

По его словам, окончательные решения сейчас дорабатываются, и в ближайшее время их официально объявят Минобороны и Генштаб.

Заместитель руководителя ОП выразил надежду, что цифровизация и автоматизация процедур позволят минимизировать любые коррупционные риски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные призыв офис президента мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео