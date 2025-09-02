Практика судів
Міноборони та Генштаб готують зміни в мобілізації — Павло Паліса

20:27, 2 вересня 2025
У Офісі Президента анонсували механізми, які дозволять прибрати корупційні ризики та підійти справедливо до питання мобілізації.
Фото: Суспільне
Найближчим часом Міністерство оборони та Генеральний штаб представлять механізми, які мають усунути корупційні ризики та забезпечити справедливий підхід до мобілізації. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса в інтерв’ю «Суспільному».

«Я вражений аналітичною роботою, яку Генеральний штаб за останні три місяці провів спільно з Міністерством оборони. Насамперед це стосується наведення ладу щодо всіх категорій військовозобов'язаних або громадян, які підлягають мобілізації. Передусім для того, щоб розробити дієві механізми, які дозволять а) максимально прибрати всі корупційні моменти, б) абсолютно справедливо підійти до питань мобілізації загалом. Упорядкувати й автоматизувати всі процеси», — наголосив Паліса.

За його словами, остаточні рішення зараз доопрацьовуються, і найближчим часом їх офіційно оголосять Міноборони та Генштаб.

Заступник керівника ОП висловив сподівання, що цифровізація та автоматизація процедур дозволять мінімізувати будь-які корупційні ризики.

