Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В Верховной Раде считают, что свободное пересечение границы мужчинами 18–22 лет будет стимулировать их въезд в Украину

14:25, 2 сентября 2025
В Раде заявили, что теперь молодые люди, которые учились за границей и не могли приехать в Украину с 2022 года, «смогут обнять родных».
В Верховной Раде считают, что свободное пересечение границы мужчинами 18–22 лет будет стимулировать их въезд в Украину
Фото: novyny.live
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Свободное пересечение границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет очень важно не столько для выезда, сколько для въезда в Украину наших граждан. Об этом заявила народный депутат, глава подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова, комментируя разрешение на выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

«Сейчас массового выезда молодых людей не фиксируется. В то же время такой шаг очень важен для сохранения связей с Украиной для тех наших молодых граждан, которые с 2022 года не посещали Украину.

С 28 августа молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет включительно пересекают государственную границу Украины, если имеют при себе военно-учетный документ, и мы видим, что все происходит спокойно, массового выезда нет. И сегодня важно акцентировать внимание не на выезде, а на въезде, ведь те ребята, которым, например, исполнилось 20 лет и которые учились за границей, не могли приехать в Украину с 2022 года, обнять родных.

Уверена, сейчас много молодых людей будет приезжать на Родину», — отметила парламентарий.

«Сейчас тысячи молодых украинцев работают или учатся за границей, а из-за ограничений на пересечение границы более трех лет не могут попасть домой, теряя связь и с родными, и с Украиной», — добавили в Верховной Раде.

Напомним, с 28 августа вступили в силу новые правила, которые позволяют мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, однако не все смогли воспользоваться этой возможностью из-за определенных ограничений.

Как сообщили в Пограничной службе, несколько граждан получили отказ в выезде из-за того, что находились в розыске. Пограничники имеют доступ к системе «Оберег», чтобы проверить, не уклоняются ли люди от обновления учетных данных.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео