В Верховной Раде считают, что свободное пересечение границы мужчинами 18–22 лет будет стимулировать их въезд в Украину

В Раде заявили, что теперь молодые люди, которые учились за границей и не могли приехать в Украину с 2022 года, «смогут обнять родных».

Фото: novyny.live

Свободное пересечение границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет очень важно не столько для выезда, сколько для въезда в Украину наших граждан. Об этом заявила народный депутат, глава подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова, комментируя разрешение на выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

«Сейчас массового выезда молодых людей не фиксируется. В то же время такой шаг очень важен для сохранения связей с Украиной для тех наших молодых граждан, которые с 2022 года не посещали Украину.

С 28 августа молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет включительно пересекают государственную границу Украины, если имеют при себе военно-учетный документ, и мы видим, что все происходит спокойно, массового выезда нет. И сегодня важно акцентировать внимание не на выезде, а на въезде, ведь те ребята, которым, например, исполнилось 20 лет и которые учились за границей, не могли приехать в Украину с 2022 года, обнять родных.

Уверена, сейчас много молодых людей будет приезжать на Родину», — отметила парламентарий.

«Сейчас тысячи молодых украинцев работают или учатся за границей, а из-за ограничений на пересечение границы более трех лет не могут попасть домой, теряя связь и с родными, и с Украиной», — добавили в Верховной Раде.

Напомним, с 28 августа вступили в силу новые правила, которые позволяют мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, однако не все смогли воспользоваться этой возможностью из-за определенных ограничений.

Как сообщили в Пограничной службе, несколько граждан получили отказ в выезде из-за того, что находились в розыске. Пограничники имеют доступ к системе «Оберег», чтобы проверить, не уклоняются ли люди от обновления учетных данных.

Автор: Наталя Мамченко

