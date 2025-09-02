Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

14:25, 2 вересня 2025
У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».
У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну
Фото: novyny.live
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вільний перетин кордону чоловіками віком від 18 до 22 років дуже важливий не стільки для виїзду, скільки для в’їзду в Україну наших громадян. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірина Борзова, коментуючи дозвіл на виїзд з України чоловікам віком від 18 до 22 років.

«Наразі масового виїзду молодих людей не фіксується. Водночас такий крок є дуже важливим для збереження зв’язків з Україною тим нашим молодим громадянам, які з 2022 року не відвідували Україну.

З 28 серпня юнаки віком від 18 до 22 років включно перетинають державний кордон України, якщо мають при собі військово-обліковий документ, і ми бачимо, що все відбувається спокійно, масового виїзду юнаків нема. І сьогодні важливо акцентувати увагу не на виїзді, а на в’їзді, адже ті хлопці, яким, приміром, виповнилося 20 років і які навчалися за кордоном, не могли приїхати з 2022 року в Україну, обійняти рідних.

Упевнена, зараз багато юнаків приїжджатимуть на Батьківщину», - зазначила парламентарій.

«Наразі тисячі молодих українців працюють або навчаються за кордоном, а через обмеження щодо перетину кордону понад три роки не можуть потрапити додому, втрачаючи зв’язок і з рідними, і з Україною», додали у Верховній Раді.

Нагадаємо, з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, однак не всі змогли скористатися цією можливістю через певні обмеження.

Як повідомили у Прикордонній службі, кілька громадян отримали відмову у виїзді через перебування в розшуку. Прикордонники мають доступ до системи «Оберіг», щоб перевірити, чи не ухиляються від оновлення облікових даних.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Кабмін пропонує зміни щодо порядку звільнення поліцейських, які набули іноземне громадянство

Кабмін пропонує змінити підстави для звільнення поліцейських та перелік обмежень для них - зокрема стосовно набуття іноземного громадянства.

Етична рада може у будь-який момент припинити свою діяльність – іноземні експерти склали повноваження

У складі Етичної ради залишилося лише четверо правників, однак лише одна з них представляє іноземних експертів.

Кабмін пропонує Раді ухвалити Національну програму інформатизації — але там немає згадок про розвиток електронного суду

Кабмін «забув» про ДСА та про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему в поданому до Ради проекті Національної програми інформатизації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду