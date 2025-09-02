У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

Фото: novyny.live

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вільний перетин кордону чоловіками віком від 18 до 22 років дуже важливий не стільки для виїзду, скільки для в’їзду в Україну наших громадян. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірина Борзова, коментуючи дозвіл на виїзд з України чоловікам віком від 18 до 22 років.

«Наразі масового виїзду молодих людей не фіксується. Водночас такий крок є дуже важливим для збереження зв’язків з Україною тим нашим молодим громадянам, які з 2022 року не відвідували Україну.

З 28 серпня юнаки віком від 18 до 22 років включно перетинають державний кордон України, якщо мають при собі військово-обліковий документ, і ми бачимо, що все відбувається спокійно, масового виїзду юнаків нема. І сьогодні важливо акцентувати увагу не на виїзді, а на в’їзді, адже ті хлопці, яким, приміром, виповнилося 20 років і які навчалися за кордоном, не могли приїхати з 2022 року в Україну, обійняти рідних.

Упевнена, зараз багато юнаків приїжджатимуть на Батьківщину», - зазначила парламентарій.

«Наразі тисячі молодих українців працюють або навчаються за кордоном, а через обмеження щодо перетину кордону понад три роки не можуть потрапити додому, втрачаючи зв’язок і з рідними, і з Україною», додали у Верховній Раді.

Нагадаємо, з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, однак не всі змогли скористатися цією можливістю через певні обмеження.

Як повідомили у Прикордонній службі, кілька громадян отримали відмову у виїзді через перебування в розшуку. Прикордонники мають доступ до системи «Оберіг», щоб перевірити, чи не ухиляються від оновлення облікових даних.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.