Трамп анонсировал выступление с важным заявлением: оно будет касаться Космического командования США — CNN

19:37, 2 сентября 2025
Заявление Трампа будет посвящено перенесению штаб-квартиры Космического командования США в Алабаму.
Трамп анонсировал выступление с важным заявлением: оно будет касаться Космического командования США — CNN
Как сообщалось, 2 сентября президент США Дональд Трамп обратится к общественности со специальным заявлением.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью FOX News отметила, что заявление будет касаться Министерства обороны США.

Издание CNN со ссылкой на источники уточнило, что Трамп намерен объявить о переносе штаб-квартиры Космического командования США из Колорадо в Алабаму.

