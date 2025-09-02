Трамп анонсировал выступление с важным заявлением: оно будет касаться Космического командования США — CNN

Заявление Трампа будет посвящено перенесению штаб-квартиры Космического командования США в Алабаму.

Как сообщалось, 2 сентября президент США Дональд Трамп обратится к общественности со специальным заявлением.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью FOX News отметила, что заявление будет касаться Министерства обороны США.

Издание CNN со ссылкой на источники уточнило, что Трамп намерен объявить о переносе штаб-квартиры Космического командования США из Колорадо в Алабаму.

