Трамп анонсував виступ з важливою заявою: вона стосуватиметься Космічного командування США — CNN

Заява Трампа буде присвячена перенесенню штаб-квартири Космічного командування США до Алабами.

Як повідомлялося, 2 вересня президент США Дональд Трамп звернеться до громадськості зі спеціальною заявою.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в інтерв'ю FOX News зазначила, що заява стосуватиметься Міністерства оборони США.

Видання CNN із посиланням на джерела уточнило, що Трамп має оголосити про перенесення штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами.

