Практика судів
  1. У світі

Трамп анонсував виступ з важливою заявою: вона стосуватиметься Космічного командування США — CNN

19:37, 2 вересня 2025
Заява Трампа буде присвячена перенесенню штаб-квартири Космічного командування США до Алабами.
Трамп анонсував виступ з важливою заявою: вона стосуватиметься Космічного командування США — CNN
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомлялося, 2 вересня президент США Дональд Трамп звернеться до громадськості зі спеціальною заявою.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в інтерв'ю FOX News зазначила, що заява стосуватиметься Міністерства оборони США.

Видання CNN із посиланням на джерела уточнило, що Трамп має оголосити про перенесення штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду