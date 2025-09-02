Трамп анонсував виступ з важливою заявою: вона стосуватиметься Космічного командування США — CNN

Як повідомлялося, 2 вересня президент США Дональд Трамп звернеться до громадськості зі спеціальною заявою.
Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в інтерв'ю FOX News зазначила, що заява стосуватиметься Міністерства оборони США.
Видання CNN із посиланням на джерела уточнило, що Трамп має оголосити про перенесення штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами.
