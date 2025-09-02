Практика судов
В СБУ подтвердили, что генералу Илле Витюку объявили подозрение, и назвали его «местью» за задержание сотрудников НАБУ

19:14, 2 сентября 2025
В СБУ подчеркнули, что воспринимают подозрение Ильи Витюку как «месть» со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание нескольких сотрудников НАБУ.
Служба безопасности Украины подтвердила, что НАБУ и САП объявили подозрение бригадному генералу СБУ Илле Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Однако там подчеркнули, что воспринимают такие действия как ответ на задержание Службой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

«По убеждению СБУ, объявление подозрения И.Витюку со стороны Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является местью со стороны НАБУ и САП за то, что Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений», — говорится в заявлении.

В спецслужбе отметили, что подозрение Витюку объявили после задержаний представителей НАБУ, хотя уголовное производство по возможному незаконному обогащению должностного лица СБУ открыли почти полтора года назад.

Также в СБУ указывают, что НАБУ и САП не смогли собрать «убедительную доказательную базу», которая бы подтвердила незаконное обогащение и недостоверное декларирование, инкриминируемые Витюку.

СБУ заявила, что основанием для открытия уголовного производства стало наличие у семьи Илли Витюка квартиры, которая якобы была приобретена по заниженной цене и «не за законные средства».

В то же время, по словам ведомства, следствие проигнорировало выводы экспертиз, которые опровергли версию о заниженной цене, а также вывод НАПК, которое не выявило признаков незаконного обогащения.

В СБУ добавляют, что следователи не учли предпринимательскую деятельность жены Витюка с легальными доходами и показания очевидцев, которые «несмотря на давление со стороны следствия» опровергают аргументы обвинения.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП объявили подозрение бывшему руководителю департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

