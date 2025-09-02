НАБУ підозрює високопосадовця СБУ у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні

За даними слідства, фігурант придбав квартиру, оформив її на члена сім’ї та намагався приховати походження коштів через фіктивні компанії і підроблені доходи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посадовця Служби безпеки України з числа вищого офіцерського складу викрили на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє НАБУ.

В НАБУ і САП не називають імені підозрюваного чи його посаду, однак за даними ЗМІ, йдеться про колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

Додамо: Служба безпеки України підтвердила, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна бюро оголосили підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Однак вважають це «помстою» за затримання співробітників НАБУ у липні.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Кваліфікація: ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.